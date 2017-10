Kotimaa

Tiistaina Suomeen virtaa kylmää ilmaa

Tiistaina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Eurooppaan

Suomeen virtaa kylmää ilmaa pohjoisesta. Sää muuttuu selkeämmäksi lännestä alkaen.Pääkaupunkiseudulla aamu on pilvinen ja paikoin satelee lunta tai räntää.Päivällä sää on poutaista ja iltaa kohti myös pilvisyys vähenee.Pohjoistuuli on navakkaa ja tekee säästä koleaa.Maan itäosassa tulee päivän mittaan heikkoja räntä- tai lumisateita.Maan länsiosassa sää on poutaista ja muuttuu selkeämmäksi. Pohjoistuuli on navakkaa.Maan pohjoisosassa sää on enimmäkseen poutaista.Pilvisyys vähenee päivän mittaan, etenkin Länsi- ja Pohjois-Lapissa on laajoilla alueilla selkeää.Lämpötila jää päivälläkin nollaan tai pakkaselle.Korkeapaineen selänne saapuu Suomeen tiistaiyön kuluessa.Sää selkenee ja tuuli heikkenee, yöllä koko maassa on reilusti pakkasta.Tiistaina iltapäivällä sää on poutaista ja suuressa osassa maata selkeää.Lämpötila kohoaa nollaan tai rannikkoseudulla vähän plussalle, pohjoisessa on heikkoa pakkasta.virtaa Brittein saarten ja Skandinavian yli kylmää ilmaa. Läntinen Eurooppa kuuluu korkeapaineeseen.