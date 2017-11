Kotimaa

Illalla pakkanen kiristyy ja yöstä tulee kylmä

Suomi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Torstaiaamuksi

Keski-Eurooppaan

kuuluu korkeapaineeseen.Länsirannikolle työntyy hieman pilviä ja sateita lännestä.Pääkaupunkiseudulla sää on pilvistä ja etenkin Uudenmaan länsiosassa voi sadella vähän lunta tai räntää, enimmäkseen sää on kuitenkin poutaista.Lännessä sää pilvistä ja paikoin tulee räntä- ja lumisateita. Maan itäosassa on enimmäkseen selkeää.Päivälämpötila vaihtelee vähän nollan molemmin puolin.Maan pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja selkeillä alueilla pakkanen on aamulla kireää.Lapissa pakkasta on vielä päivälläkin paikoin yli kymmenen astetta.Torstaiyönä sää jatkuu idässä enimmäkseen selkeänä.Illalla pakkanen kiristyy nopeasti ja yöstä tulee kylmä.pilvisyys lisääntyy ja etelätuuli voimistuu Lapissa.Torstaina päivällä Lapissa tulee lumisateita, maan länsiosassa vähäisiä tihkusateita. Idässä sää jatkuu vielä poutaisena.Sää lauhtuu etenkin Lounais-Suomessa.ulottuu korkeapaine Välimeren länsiosasta.Hajanaisia sateita liikkuu Brittein saarten yli Fennoskandiaan ja Itä-Eurooppaan.Kylmintä Euroopassa on Venäjällä sekä Suomessa.