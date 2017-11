Kotimaa

Varas vei jopa 150 kultasormusta ja pakeni Jämsässä – Poliisi julkaisi kuvan epäillystä

Varas

Poliisi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

vei arviolta 100–150 kultasormusta koruliikkeestä Jämsän keskustassa keskiviikkona aamupäivällä noin kello puoli kymmenen aikaan, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos.Poliisi tutkii tekoa törkeänä varkautena, sillä alustavien tietojen mukaan tekoon ei liittynyt väkivaltaa tai sen uhkaa.Poliisi on etsinyt tekijää usean poliisipartion voimin, mutta tämä on vielä kateissa.julkaisi kuvan epäillystä varkaasta ja pyytää ilmoittamaan välittömät havainnot kuvan henkilöstä hätäkeskuksen puhelinnumeroon 112. Muut vihjeet epäillystä pyydetään ilmoittamaan kello 8–17 välisenä aikana puhelinnumeroon 050 456 0471.Tekijä on poliisin mukaan tummahiuksinen ja pituudeltaan lyhyehkö.