”Kymmenkertainen syy erota verrattuna rattijuopumukseen” – HS pyysi asiantuntijoita pohtimaan, miksi rikoksista syytetyt Kittilän päättäjät eivät suostu siirtymään sivuun ja mitä Lex Kittilä tarkoittaa

Kotimaa

”Kymmenkertainen syy erota verrattuna rattijuopumukseen” – HS pyysi asiantuntijoita pohtimaan, miksi rikoksist

Valtiovarainministeriön

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kirje lähtee pian, mutta ehtiikö Kittilä vielä estää valtion puuttumisen asioihinsa?

Ovatko asiat kunnossa, jos syytetyt päättäjät hyllytetään ja varahenkilöt asetetaan heidän tilalleen?

Miksi syytteen saaneet istuvat niin sitkeästi paikoillaan?

Säilyykö kunnan itsenäisyys vielä selvitysryhmän saavuttua?

Näin tapahtumat Kittilässä ovat edenneet

2013:

Marraskuu 2013:

Maaliskuu 2014:

Heinäkuu 2014:

Marraskuu 2014:

Huhtikuus 2015:

Helmikuu 2016:

Maaliskuu 2016:

Heinäkuu 2016:

Marraskuu 2016:

Joulukuu 2016:

Huhtikuu 2017:

Toukokuu 2017:

Kesäkuu 2017:

Syyskuu 2017

13.10.2017

17.10.2017: