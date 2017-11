Kotimaa

Torstaina pääkaupunkiseudulla on poutaa ja laajalti aurinkoista

Torstaina

Perjantaina

Brittein saarilla

pohjoiseen on luvassa luntaPääkaupunkiseudulla päivästä tulee poutainen ja pilvisyys voi vaihdella.Lämpötila kohoaa päivällä vähän nollan yläpuolelle.Illalla ilma pakastuu.Maan eteläosassa on poutaa ja laajalti aurinkoista. Lounaassa on pilvistä ja lounaisrannikolla voi tulla jokunen tippa vettä.Päivälämpötila on lännessä vähän nollan yläpuolella, idässä vähän sen alapuolella.Lapissa sekä Oulun seudulla satelee päivän kuluessa paikoin lunta, Pohjanmaalla ja länsirannikolla myös vettä.Lapissa voi tulla myös jäätävää sadetta.Päivän kuluessa sateet liikkuvat itään.Länsi-Lapissa sää selkenee lumisateiden jälkipuolella.Torstain ja perjantaiyön aikana säärintama sateineen liikkuu Suomen yli itään. Etelässä sateet jäävät vähäisiksi.Suomessa vallitsee enimmäkseen poutainen lännenpuoleinen ilmavirtaus.Sää on enimmäkseen poutaista ja pilvisyydeltään vaihtelevaa.on poutaa. Keski-Euroopan yli itään liikkuu sateita.Sateita yltää myös Fennoskandiaan. Atlantilla oleva matalapaine tuo sateita Portugaliin ja Espanjan länsiosaan.Etelä-Euroopassa ja Välimeren seudulla on enimmäkseen aurinkoista poutasäätä.Espanjan itäosassa lämpötila kohoaa paikoin 25 asteen yläpuolelle.