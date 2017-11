Kotimaa

Poliisi epäilee: Ulkomainen opiskelija murhasi toisen opiskelijan Mikkelissä

epäilee, että ulkomainen opiskelija murhasi toisen opiskelijan keskiviikkona Mikkelissä. Poliisin mukaan myös uhri oli ulkomaalainen opiskelija.Henkirikos tapahtui alkuillasta pienkerrostalossa Raviradantiellä.mukaan epäilty on 20-vuotias ja hänet otettiin kiinni pian teon jälkeen.Asunnossa oli ollut epäillyn ja uhrin lisäksi myös kolmas ihminen. Hänet on kuulusteltu torstaina aamupäivällä.Poliisin mukaan teko oli alkanut opiskelija-asunnosta ja jatkunut talon ulkokäytävällä, josta uhri löytyi.Poliisin mukaan teon motiivi on vielä epäselvä. Tekoa tutkitaan tässä vaiheessa murhana tekotavan perusteella.