Suomalaismiehen risteilyalus takavarikoitiin Venäjällä juhannuksena, eikä yrittäjä ole saanut sitä vieläkään takaisin – ”Joku haluaa näyttää, että heillä on valtaa”

Kotimaa

Suomalaismiehen risteilyalus takavarikoitiin Venäjällä juhannuksena, eikä yrittäjä ole saanut sitä vieläkään t

Suomalainen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Ei ollut

Tästä asia

Nyt tieto

Mitä asiassa