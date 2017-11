Kotimaa

Viikonlopulle luvassa lauhaa säätä

Suomeen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Lauantaina

Heikko

virtaa perjantain kuluessa lauhaa ilmaa lounaasta.Aamu on pääkaupunkiseudulla poutainen mutta enimmäkseen pilvinen, lämpötila on nollan tuntumassa.Päivän kuluessa sää muuttuu selkeämmäksi.Päivälämpötila kohoaa vajaaseen viiteen asteeseen.Myös muualla maan etelä- ja keskiosassa aamu on pilvipoutainen.Päivällä pilvisyys vähenee ja etenkin maan länsiosassa on aurinkoista.Päivälämpötila vaihtelee länsirannikon viidestä asteesta itärajan nollaan.Maan pohjoisosassa puhaltaa kohtalainen lounaistuuli. Sää on enimmäkseen poutaista ja pilvisyys vaihtelee.Päivälämpötila on nollan vaiheilla, Lapissa paikoin vähän pakkasella.Sää jatkuu yöllä lounaistuulisena ja poutaisena. Pilvisyys vaihtelee koko maassa.Lauantaiyön alin lämpötila vaihtelee vähän nollan molemmin puolin.päivällä esiintyy monin paikoin sumupilvisyyttä, pilvipeite rakoilee lähinnä pohjoisessa.Sää on hyvin lauhaa, lämpötila vaihtelee etelärannikon vajaasta kymmenestä asteesta Lapin nollaan.korkeapaine ulottuu Välimereltä Keski-Eurooppaan ja Fennoskandiaan.Matalapaineita sateineen löytyy niin Espanjasta ja Portugalista kuin Kaakkois-Euroopasta.