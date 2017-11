Poliisi epäilee ulkomaisen opiskelijan murhanneen toisen opiskelijan Mikkelissä – käräjäoikeus vangitsi 20-vuotiaan miehen epäiltynä murhasta

Kotimaa

Poliisi epäilee ulkomaisen opiskelijan murhanneen toisen opiskelijan Mikkelissä – käräjäoikeus vangitsi 20-vuo

Etelä-Savon

Poliisin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

käräjäoikeus on vanginnut Mikkelissä keskiviikkona tapahtuneesta henkirikoksesta kiinniotetun miehen todennäköisin syin murhasta epäiltynä, kertoo poliisi tiedotteessaan.Ulkomainen opiskelija murhasi toisen opiskelijan keskiviikkona. Poliisin mukaan myös uhri oli ulkomaalainen opiskelija. Nyt vangittu mies on 20-vuotias. Hänet otettiin kiinni pian teon jälkeen.Henkirikos tapahtui pienkerrostalossa Raviradantiellä.mukaan teosta epäilty ja uhri olivat tunteneet toisensa hyvin vähän aikaa. Heillä ei ollut riitaa tai muita erimielisyyksiä, poliisi kertoo.Poliisi jatkaa todistajien ja epäillyn kuulusteluja. Poliisin mukaan epäilty on myöntänyt syyllistyneensä henkirikokseen. Teon motiivi on yhä epäselvä.