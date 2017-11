Kotimaa

Pakkaskylmillä tienpinnoilla voi olla aamulla kuuraa

Suomessa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sunnuntaiaamuksi

Espanjaan

vallitsee melko voimakas ja lauha lounainen ilmavirtaus.Pakkaskylmille tienpinnoille muodostuu yöllä kuuraa.Pääkaupunkiseudulla lounaistuuli on vähintään kohtalaista, sää enimmäkseen pilvinen ja vähän vettä voi sadella siellä täällä.Päivälämpötila on pari astetta tavanomaista korkeampi.Myös maan koko eteläisessä osassa vallitsee lounaistuulinen ja laajalti pilvinen sää, etenkin idässä voi sadella vähän.Maan keskiosassa päivälämpötila on lähellä tavanomaista.Pohjoisessa etenkin Lapissa on laajalti selkeää, myös Pohjanmaalla etenkin rannikolla pilvipeite rakoilee.Pohjoisen päivälämpötila on lähellä tavanomaista.vesisateet hieman yleistyvät etelässä.Iltapäivällä vettä satelee varsinkin maan keskivaiheilla.Etelässä voi tulla vähäisiä vesisateita, Lapissa väheneviä räntäsateita.Maan etelä- ja keskiosassa tuulee etelästä.ja läntiseen eurooppaan leviää lännestä sateita, Brittein saarille alkaa virrata luoteesta selvästi kylmempää ilmaa.Italiasta itäiseen Keski-Eurooppaan ulottuu korkeapaine.