Miksi Marimekko, Luhta ja Reima eivät ole oikeasti ”made in Finland”, vaikka suomalaiset haluaisivat ostaa kotimaista? ”Olemme moneen kertaan laskeskelleet”

Kotimaa

Miksi Marimekko, Luhta ja Reima eivät ole oikeasti ”made in Finland”, vaikka suomalaiset haluaisivat ostaa kot

Reiman

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kotimaista

Marimekolla

Myös

Jos

2000-luvulla

Nokian

Hänen

Suomalaista muotia ommeltiin ensin kotimaassa sitten kaukomailla