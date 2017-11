Kotimaa

Kuiva ja kylmä ilma syrjäyttää tiistaina hetkeksi kosteuden

Suomeen

Illalla

Välimeren

virtaa tiistaina kuivaa ja kylmää ilmaa luoteesta.Pääkaupunkiseudulla sää on aurinkoinen ja poutainen. Aamulla lämpötila on vielä nollan tuntumassa, päivällä hieman yli viiden asteen. Lännenpuoleinen tuuli on kohtalaista.Sää on myös muualla maan etelä- ja keskiosassa aurinkoista ja poutaista. Länsituuli on maan keskiosassa puuskaista. Päivälämpötila vaihtelee lännen yli 5:stä asteesta itärajan muutamaan asteeseen.Maan pohjoisosassa pilvisyys on itärajalla runsasta ja aamulla satelee paikoin lunta. Päivän mittaan sää selkenee ja puuskainen luoteistuuli heikkenee. Päivälämpötila jää nollan tuntumaan.ja keskiviikkoyönä lounaasta virtaa meille jälleen lauhempaa ilmaa. Sumupilvisyys lisääntyy koko maassa, sää jatkuu kuitenkin poutaisena.Keskiviikkona iltapäivällä Lapissa tulee vähäisiä räntä- tai lumisateita, muualla maassa sää on poutaista. Aurinko näyttäytyy maan länsiosassa. Päivälämpötila vaihtelee etelän yli 5:stä lämpöasteesta Pohjois-Lapin muutamaan pakkasasteeseen.keskiosassa on laaja matalapaine, joka tuo sateita Italiaan sekä Balkanille. Myös Brittein saarilla on sateista, muuten Eurooppa kuuluu heikkoon korkeapaineeseen.