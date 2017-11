Kaikkia Postin paketteja säilytetään nyt vain seitsemän päivää – ”Kun jotain tilataan, se halutaan itselle mahdollisimman nopeasti”

Kotimaa

Mistä on kyse, Postin pakettipalveluiden tuotekehityksestä ja tuotehallinnasta vastaava Kati Nevalainen?

Miksi kaikkien pakettien säilytysaikaa lyhennettiin?

Miten säilytysaika lasketaan?

Kirjepostia ei jaeta enää kaikkina päivinä, ja ihmisillä voi olla esteitä noutaa paketti saman tien. Miten Posti vastaa heille, joille säilytysajan lyhennys aiheuttaa hankaluuksia?

Mitä palautus maksaa ja kenelle?

on lyhentänyt pakettien säilytysaikaa. Lokakuun alusta alkaen Posti on säilyttänyt pakettilähetyksiä noutopisteissä pääsääntöisesti vain seitsemän päivää aiemman 14 päivän sijaan.”Muutos koskee paketteja, joita vastaanottaja noutaa Postin myymälästä. Pakettiautomaateilla säilytysaika on ollut seitsemän vuorokautta alusta lähtien. Myös myymälöissä on jo ollut tiettyjä pakettituotteita seitsemän vuorokauden säilytysajalla. Lokakuun alusta yhdenmukaistimme pakettien säilytyksen seitsemään vuorokauteen. Pakettia säilytetään edelleen 14 vuorokautta, jos lähettäjä tilaa sille lisämaksusta pidemmän säilytysajan.Myös pieni osa ulkomailta saapuvista paketeista säilytetään edelleen 14 vuorokautta kansainvälisten postisopimusten mukaisesti. Vastaanottaja voi tarkistaa paketin säilytysajan saapumisilmoituksesta.””Yhdenmukaistamisen taustalla on monta syytä. On helpompi kommunikoida, kun kaikilla paketeilla on sama säilytysaika.Pakettivolyymit ovat kasvussa, ja tänä päivänä paketit haetaan hyvin nopeasti. Valtaosasta paketteja lähtee nykyään sähköinen saapumisilmoitus, ja ne noudetaan yli 90-prosenttisesti viiden päivän sisällä. Osaltaan haluamme kannustaa nopeaan noutoon. Tällä haluamme varmistaa, että kaikki saavat pakettinsa häiriöttä ja että hyllyssä on tilaa kaikille paketeille.Säilytysaika on lyhentynyt etenkin sähköisten saapumisilmoitusten johdosta. Verkko-ostamisen sykli on kiihtynyt. Kun jotain tilataan, se halutaan itselle mahdollisimman nopeasti.””Paketin hyllytyspäivä myymälässä tai automaatilla on nollapäivä, jolloin lähtee paketin saapumisilmoitus. Sitä seuraava päivä on päivä yksi, ja siitä aika lähtee juoksemaan. Kahdeksantena päivänä palautetaan paketit, jotka ovat tuolloin edelleen noutamatta.””Sähköinen saapumisilmoitus saavuttaa vastaanottajan saman tien. Paperinen saapumisilmoitus kulkee pääsääntöisesti vastaanottajalle toisena arkipäivänä hyllytyksestä. Tiistaina kirjepostia ei jaeta, joten pyrimme siihen, että silloin lähtevät paperiset ilmoitukset jaettaisiin heti maanantaina.Paperisia ilmoituksia menee enää hyvin pienelle osalle kuluttajista. Tekstiviesti on kaikista halutuin saapumisilmoituksen vastaanottomuoto.Jos pakettia ei pääse noutamaan, kannattaa pyytää toista henkilöä noutamaan se. Toinen henkilö saa sen noudettua saapumisilmoituksella ja omalla henkilötodistuksellaan. Valtakirjaa ei tarvita kuin poikkeustilanteissa, jos lähettäjä on kirjannut paketin.””Paketin palautuksen maksaa lähettäjä. Esimerkiksi verkkokaupat ja Posti ovat sopineet hinnan asiakaspalautuksille ja noutamattomille lähetyksille.Kun kuluttajalta kuluttajalle lähetetty paketti palautuu takaisin lähettäjälle, lähettäjä käy lunastamassa sen takaisin Postin myymälästä. Lunastusmaksu on sama maksu kuin paketin lähetysmaksu. Korvaus maksetaan paketin kuljettamisesta, ja näissä tapauksissa työ tehdään kahteen kertaan. Tämä on logistiikan toimialalla yleinen toimintamalli.”