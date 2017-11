Kotimaa

Keskiviikko on osassa maata sateinen – etelässä enimmillään noin 7 lämpöastetta

Suomeen on keskiviikkona tulossa vesi- ja lumisateita.Pääkaupunkiseudulla pilvisyys on keskiviikkona hyvin vaihtelevaa ja päivästä tulee enimmäkseen poutainen.Lämpötila on ylimmillään 7 asteen vaiheilla.Mereltä voi ajautua maan eteläosaan sadekuuroja. Pääosin sää on etelässä kuitenkin poutainen.Pilvisyys vaihtelee. Aamulla esiintyy paikoin sumupilveä ja tienpinnoilla voi esiintyä kuuraa.Lämpötila kohoaa 5:n ja 8 asteen välille.Maan pohjoisosan yli itään liikkuu päivän kuluessa vesi- ja lumisateita, maan keskiosassa on enimmäkseen poutaa.Lämpötilan nollaraja ulottuu Kainuun ja Koillismaan tienoilta Etelä-Lappiin. Pohjois-Lapissa on heikkoa pakkasta.Lounaistuuli yltyy voimakkaaksi Perämeren rannikolla.käy lähipäivinä lounaasta ja sää jatkuu lauhana.Torstaina lounaistuuli voimistuu lännestä lähestyvän sadealueen edellä.Torstaina lounaistuuli on voimakasta, Pohjanlahdella tuuli puhaltaa jopa myrskylukemissa.Sää on pilvistä ja paikoin tulee jokunen tippa vettä tai tihkua. Illalla sateet yleistyvät maan länsi- ja pohjoisosassa.Sää jatkuu lauhana. Pohjoisimmassa Lapissa ollaan vähän nollan alapuolella.sateineen hallitsee säätilaa suuressa osassa Etelä- ja Keski-Eurooppaa.Espanjassa ja Portugalissa on aurinkoista ja poutaa, samoin idässä Turkin suunnalla.Mustanmeren tienoilta ulottuu korkeapaine Baltiaan ja edelleen Fennoskandian eteläosaan.