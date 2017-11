Taivalkosken Tyräjärven porotappo ihmetyttää isäntiä – paliskunnat lupaavat 2  000 euron palkkion ratkaisevasta vihjeestä

Kotimaa

Taivalkosken Tyräjärven porotappo ihmetyttää isäntiä – paliskunnat lupaavat 2 000 euron palkkion ratkaisevast

Taivalkosken

Rikospaikan

Elävän

Poliisi

Tyräjärven lähistöllä tapetun poron kohtalo tyrmistytti paikallisia poroisäntiä niin, että he ovat luvanneet roiman palkkion vihjeestä. Paliskunnat aikovat maksaa 2 000 euroa vinkkaajalle, jonka tietojen perusteella tappaja löytyy.Tyräjärven eteläpuolella olevan Kälkäjänlammen läheltä löytyi tapetun poron jäänteet, ja poliisin mukaan rikosta on syytä epäillä. Palkkion aikoo maksaa Pudasjärven merkkipiiri, johon Taivalkosken paliskunta kuuluu.Pudasjärvi ja Taivalkoski sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaan maakunnan pohjoisosassa, Koillismaalla.lähellä olevalla sorakuopalla tiedetään syksyn aikana leiriytyneen metsästäjiä. Poliisi arvelee, että heillä voi olla tietoa asiasta.Suomen poronhoitoalueella on 13 eri merkkipiiriä. Kukin merkkipiiri koostuu alueen paliskunnista.Pudasjärven merkkipiirissä on yhteensä yhdeksän paliskuntaa, joihin kuuluu pudasjärveläisten seitsemän paliskunnan lisäksi Taivalkosken ja Kiimingin paliskunnat.Poronhoitolaissa Pudasjärven merkkipiirin porojen enimmäismääräksi on säädetty 12 000 poroa. Merkkipiiri ulottuu suurin piirtein Oulun koillisrajalta Kuusamon lounaisrajalle.poron hinta vaihtelee roimasti. Laadukkaasta siitosvaatimesta eli hyvässä lisääntymiskunnossa olevasta naarasporosta saatava petovahinkokorvaus on noin 1 300 euroa.Pienimmillään yhdestä porosta maksettava korvaus on muutama sata euroa. Korvaukseksi on määritelty poron käypä arvo puolitoistakertaisena.Esimerkiksi käristyksenä poro puolestaan maksaa suoraan tuottajalta ostettuna yli 30 euroa kilolta.pyytää vihjeitä suoraan Taivalkosken poliisille tai Oulun poliisilaitoksen vihjepuhelimeen 0295 416 194 tai sähköpostiin: vihjeet.oulu@poliisi.fi.