Kotimaa

Terrorismilain­säädäntöön ehdotetaan tiukennuksia – myös omatoiminen opiskelu halutaan rangaistavaksi

Oikeusministeriön

Myös terroristisin

Lisäksi

Lainmuutosten

työryhmä esittää tiukennuksia rikoslain terrorismipykäliin. Esityksen mukaan terrorismirikoksina voitaisiin tuomita erilaisia tekoja aiempaa laajemmin.Työryhmä esittää, että omatoiminen opiskelu terrori-iskun tekemistä tai valmistelua varten olisi jatkossa rangaistavaa. Se tarkoittaa, että esimerkiksi pomminteko-ohjeiden lataaminen netistä olisi rangaistavaa, jos on näyttöä siitä, että lataaja oli päättänyt tehdä terrori-iskun.Nykyisin rangaistavaa on osallistua jonkun toisen antamaan koulutukseen.motiivein tapahtuvaan matkailuun halutaan puuttua entistä laajemmin. Nykyään rangaistavaa on se, jos joku suomalainen tai Suomessa pysyvästi oleskeleva matkustaa Suomesta ulkomaille.Jatkossa rangaistavaksi halutaan myös se, jos joku palaa tai matkustaa muuten terroristisin motiivein Suomeen.Myös terrorismirikoksen tekemistä varten tapahtuvan matkustamisen edistäminen ja rahoittaminen halutaan säätää rangaistavaksi.työryhmä ehdottaa, että myös tietoverkkorikokset voitaisiin tietyissä tapauksissa katsoa terroristisessa tarkoituksessa tehdyiksi rikoksiksi.Terrorismisäätelyn alle tulisi törkeän datavahingonteon, törkeän tietoliikenteen häirinnän ja törkeän tietojärjestelmän häirinnän jotkin tekotavat. Samalla rangaistusasteikko säädettäisiin kovemmaksi kuin vastaavissa teoissa ilman terroristista motiivia.Rangaistavaksi tulisi mietinnön mukaan myös sellaisen terroristiryhmän johtaminen, jonka toiminnassa ei ole vielä tehty terrorismirikosta, mutta joka toimii tehdäkseen sellaisen.tarkoituksena on panna täytäntöön EU:n terrorismirikoksia koskeva direktiivi.Lisäksi tavoitteena on toteuttaa hallituksen linjaus, jonka mukaan viranomaisille pyritään antamaan kaikki mahdolliset lainsäädännölliset välineet terrorismirikosten torjuntaan.