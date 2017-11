Tajuissaan oleva lintu ei kuollut viiltokoneeseen, tainnuttimesta tuli läpi eläimiä taintumatta – ”luomuna” itseään markkinoinutta teurastamoa epäillään vuosia jatkuneista eläinsuojelurikoksista

Kotimaa

aiheutettiin teuraseläimille tarpeetonta kärsimystä useiden vuosien ajan.Syyttäjä vaatii Säkylässä sijaitsevalle Keltasiipi Oy:lle ja yrityksen osaomistajalle rangaistusta eläinsuojelurikoksesta. Asiaa käsitellään keskiviikkona Satakunnan käräjäoikeudessa Porissa.Keltasiivessä on käytetty eläinten tainnuttamiseen niin sanottua vesiallastainnutinta. Lintu kiinnitetään jaloistaan hihnalle, joka kuljettaa linnun vesialtaaseen, jossa on sähkövaraus. Sen jälkeen automaattinen viiltokone katkaisee tainnutetun linnun kurkun.Syyte eläinsuojelurikoksesta pohjautuu eläinlääkärin tekemiin tarkastuskäynteihin. Tarkastuseläinlääkäri antoi ensimmäisen määräyksen yrityksen käyttämästä tainnutusmenetelmästä jos toissa vuonna. Yhteensä eläinlääkäri antoi määräyksiä 14 otteeseen.Lääkäri havaitsi käynnillään muun muassa, että tainnuttimesta tuli läpi kolme eläintä taintumatta eikä työntekijä huomannut tätä. Yksi tajuissaan olevista linnuista joutui viiltokoneeseen asti, jolloin viilto osui lintua kurkun sijaan nokkaan.Toisella tarkastuskerralla eläinlääkäri havaitsi, että tajuissaan oleva lintu ei ollut kuollut viiltokoneeseen vaan joutui kalttauskoneeseen elävänä. Lintu oli hukkunut kuumaan veteen.Elintarviketurvallisuusvirasto Evira määräsi teurastamon huhtikuussa markkinointikieltoon. Yritys ei saanut markkinoida teurastamiaan broilereita luonnonmukaisina. Yritys on vienyt markkinointikiellon Turun hallinto-oikeuteen.Keltanokka on toiminut Suomen ensimmäisen luomubroilereita valmistavan Luomu Investin alihankkijana. Yrityksen L’Uomu Nokka -tuotteet tulivat myyntiin vuonna 2014. Eviran markkinointikiellon jälkeen yritys kuljettanut luomutiloilla kasvavat broilerit toiseen teurastamoon.Syyttäjä vaatii Keltasiipi Oy:lle vähintään 5 000 euron yhteisösakkoa. Yrityksen osasomistajalle syyttäjä vaatii tuntuvaa sakkorangaistusta, sillä osaomistaja oli vastuussa eläinsuojelumääräysten noudattamisesta yhtiössä.Osaomistaja on myöntänyt epäkohdat yrityksen toiminnassa, mutta hän kiistää syyllistyneensä rikokseen.Satakunnan käräjäoikeus antaa tuomionsa asiassa myöhemmin.