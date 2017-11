Kotimaa

Torstaina lännestä leviää sateita

Torstaina

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Perjantaina

Euroopassa

etelänpuoleinen tuuli voimistuu, ja lännestä leviää vähitellen sateita.Pääkaupunkiseudulla on pääosin pilvistä ja paikoin voi sadella. Illalla sateet yleistyvät ja hieman runsastuvat lännestä alkaen. Lämmintä on 5–8 astetta.Myös maan koko eteläisessä osassa on pilvistä tai pilvistyy, etelätuuli voimistuu. Vähäisiä sateita tulee jo päivällä, mutta illalla sateet yleistyvät ja runsastuvat lännessä.Maan pohjoisosaan leviää myös vähitellen sateita lännestä, Lappiin jo iltapäiväksi. Illalla on entistäkin sateisempaa. Pohjois-Lapissa sataa myös lunta.Yöllä sadealue liikkuu maan länsiosan ja Länsi-Lapin yli itään. Vielä perjantaina aamulla idässä sataa vettä, Itä-Lapissa lunta.iltapäivällä Suomessa vallitsee etelälounainen ilmavirtaus. Idässä ja pohjoisessa sataa paikoin, poutaisinta ja osaksi selkeää on lännessä.vuodenaikaan nähden kylmintä on Etelä-Ranskassa sekä Espanjan pohjois- ja itäosassa. Sateisinta puolestaan on sekä Skandinaviassa että läntisellä Välimerellä.