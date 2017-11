Leikkauksia lykättiin ja lääkejakelu tyssäsi, kun sairaaloiden tietojärjestelmä romahti – moni häiriö jää pimentoon, sillä kaikista ei ole pakko kertoa

Kotimaa

Leikkauksia lykättiin ja lääkejakelu tyssäsi, kun sairaaloiden tietojärjestelmä romahti – moni häiriö jää pime

Useita

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Miten

Husin

Käyttäjämäärien

Harjoittelupaikkoja