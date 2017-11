Miehen epäillään lähetelleen valheellisia sähköposteja rikoskomisarion nimissä – urkki henkilötietoja ja lähestyi seuranhakuilmoituksella

Kotimaa

Miehen epäillään lähetelleen valheellisia sähköposteja rikoskomisarion nimissä – urkki henkilötietoja ja lähes

Keskusrikospoliisi

(krp) on tutkinut rikoskokonaisuutta, jossa yhden Itä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisarion nimissä on lähetetty valheellisia sähköpostiviestejä, kertoo poliisi tiedotteessaan.Poliisin mukaan rikoskomisarion alkuperäistä viestiä oli muokattu niin, että sen perässä oli seuranhakuilmoitus, pyyntö saada pankki- ja henkilötietoja tai uhkaus oikeustoimista.Muokatut sähköpostit oli lähetetty rikoskomisarion nimissä epäillyn tekijän luomista luukku.com-päätteisistä sähköpostiosoitteista.Rikoskokonaisuudessa tekijäksi epäillään vuonna 1974 syntynyttä kangasalalaista miestä, kertoo poliisi. Mies on ollut tutkinnan aikana vangittuna. Häntä epäillään väärästä ilmiannosta, virkavallan anastuksesta, viidestä identiteettivarkaudesta ja 12 petoksesta.esitutkinta on saatu valmiiksi, poliisi kertoo. Kokonaisuus siirtyy syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon.Krp muistuttaa tiedotteessaan, että poliisi lähettää sähköpostia vain poliisi.fi-päätteisistä sähköpostiosoitteista. Poliisi ei myöskään koskaan kysy vastaanottajan pankkitunnuksia, pin-koodeja tai salasanoja.