Kotimaa

Viikonloppu alkaa lauhassa ja sateisessa säässä

Pääkaupunkiseudulla

Lauantaiyön

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pohjoismaat

perjantaiaamu on pilvinen ja paikoin satelee vähän tihkua. Päivällä sää poutaantuu ja pilvipeite voi hieman rakoilla. Lämpötila on noin 5 astetta.Itä-Suomessa satelee aamulla yleisesti vettä tai tihkua. Länsi-Suomessa sää on poutaista ja aurinko näyttäytyy. Päivälämpötila vaihtelee 5 asteen molemmin puolin.Myös maan pohjoisosassa tulee aamulla vesi- ja lumisateita. Päivän kuluessa sateet väistyvät itään. Lämpötila on enimmäkseen nollan yläpuolella, Pohjois-Lapissa on heikkoa pakkasta.kuluessa lounaasta saapuu vesisateita maan länsiosaan. Yö on suuressa osassa maata lauha, lämpötila on pakkasella lähinnä Koillismaalla ja Lapissa. Lauantain kuluessa sateet yleistyvät.Lauantaina päivällä vesisateita tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosassa. Maan pohjoisosassa sää on vielä päivällä enimmäkseen poutaista.kuuluvat laajaan matalapaineeseen jonka sateita tulee suuressa osassa Keski- ja Pohjois-Eurooppaa. Myös Välimeren keskiosassa on matalapaine sateineen. Aurinkoisinta ja lämpimintä on Espanjassa.