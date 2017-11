Kotimaa

Viikonloppu alkaa sateisena – osa sateista räntää tai lunta

lauantaista tulee pilvinen ja sateinen. Illalla sateet heikkenevät.Etelätuuli puhaltaa navakasti etelärannikon tuntumassa.Lämpötila on ylimmillään 6 asteen vaiheilla.Sadealue liikkuu maan eteläosan yli pohjoiseen. Illalla sateet vähenevät ja muuttuvat paikallisemmiksi.Sää on tuulista ja muuttuu sateiseksi iltaa kohti myös maan keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla sataa myös räntää.Lapissa on enimmäkseen poutaa.Päivälämpötila on maan keskivaihella lähellä kahta astetta ja Itä-Lapissa nollan tienoilla. Pohjois-Lapissa on pakkasta muutama aste.Suomi kuuluu matalapaineen alueeseen ja sateita saadaan eri puolilla maata. Räntäkuurot ovat mahdollisia myös etelässä.Sunnuntaina matalapaine pysyttelee Suomen yllä ja sää on sateista. Maan eteläosassa tulee vettä, maan keskiosassa myös räntää. Pohjoisessa sateet tuleva pääosin lumena.on epävakaista laajoilla alueilla myös muualla Euroopassa.Espanjassa ja Portugalissa on aurinkoista poutasäätä ja lämpötila kohoaa ylimmillään vähän 20 asteen yläpuolelle.