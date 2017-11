Liittyvätkö homeongelmat reumaan ja suolistosairauksiin? Työterveyslaitos arvostelee opettajille tehtyä kyselyä: ”Keskustelu sisäilmaongelmista on kuin kalteva pinta”

Kotimaa

Liittyvätkö homeongelmat reumaan ja suolistosairauksiin? Työterveyslaitos arvostelee opettajille tehtyä kysely

Keskustelu

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Mistä on kyse?

Miksi väitettä kritisoitiin?

Myös

https://www.hs.fi/paivanlehti/09112017/art-2000005441461.html

Onko kritiikki aiheellista?

Putus

Kuinka paljon ihmiset oireilevat sisäilmaongelmien vuoksi?