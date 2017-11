Poliisi varoittaa Tampereella: Rikolliset väärentävät postista varastettuja laskuja – tarkista tilinumero ennen kuin maksat

Kotimaa

Poliisi varoittaa Tampereella: Rikolliset väärentävät postista varastettuja laskuja – tarkista tilinumero enne

Postin keltaiseen postilaatikkoon on murtauduttu loppuviikon aikana Tampereella, kertoo Sisä-Suomen poliisi.Laatikot sijaitsevat osoitteissa Jokipohjantie 16, Koivistontie 10 ja Kenkätie 2.Poliisi pitää mahdollisena, että postia on viety muistakin kuin näistä kolmesta laatikosta. On mahdollista, ettei kaikkia varkauksia ole vielä havaittu.poliisin mukaan todennäköisesti varastettu Postin kuljetettavaksi jätettyä postia. Tekotapa sopii toimintamalliin, jossa rikollisryhmät etsivät yritysten yksityishenkilöille tai toisille yrityksille osoittamia laskuja.Kun sopiva lasku löytyy, siihen vaihdetaan rikollisten hallinnoiman tilin numero. Kun laskunsaaja maksaa laskun, varat nostetaan rikollisten hallinnoimalta tililtä kiireesti.käytetty noin kahden vuoden ajan ainakin Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjanmaalla. Rikoshyötyä on saavutettu satojatuhansia euroja. Poliisi on onnistunut selvittämään aiempia rikossarjoja.Posti ei kuitenkaan ole vastannut aiheutuneista vahingoista, vaan ne ovat jääneet laskujen maksajien harteille. Siksi poliisi kehottaa nyt laskun saajia tarkastamaan laskujen tilinumerot sekä siirtymään sähköisiin e-laskuihin.