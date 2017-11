Kotimaa

Teollisuushallissa suuri tulipalo Rantsilassa Pohjois-Pohjanmaalla – pelastustöissä mukana 50 ihmistä

Siikalatvan

Pelastuslaitoksen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Rantsilassa Urheilutiellä palaa suuri teollisuushalli ja palon sammutustyöt ovat käynnissä, Oulun hätäkeskuksesta kerrotaan.Palo on teollisuushallin kattorakenteissa. Sammutus tapahtuu hallin ulkopuolelta, koska sisäpuolinen sammutus on palon voimakkuuden vuoksi mahdotonta, pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan.Rakennus tulee pelastuslaitoksen mukaan kärsimään mittavat vahingot. Tulipalon sattuessa paikalla oli viisi tuotantolaitoksen työntekijää, mutta vakavilta loukkaantumisilta vältyttiin.tiedotteen mukaan suuri tulipalo syttyi osoitteessa Urheilutie 3, jossa sijaitsee Kylmänen Foodin, noin 6000 neliön elintarvikejalostamo ja tehtaanmyymälä.Pelastuslaitoksella ei vielä puoli kymmenen aikaan illalla ollut tietoa palon syttymisen syystä. Sammutus- ja pelastustöihin on osallistunut noin 50 ihmistä ja 10 sammutus- ja tukiyksikköä.