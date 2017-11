Lapin poliisi: Miehen epäillään esiintyneen poliisina ja urkkineen tunnuslukuja varastamiinsa vanhusten pankkikortteihin

Kotimaa

Lapin poliisi: Miehen epäillään esiintyneen poliisina ja urkkineen tunnuslukuja varastamiinsa vanhusten pankki

Lapin poliisi

on saanut valmiiksi esitutkinnan rikoskokonaisuudessa, jossa ihmisten epäillään joutuneen niin sanotun valepoliisin uhreiksi, kertoo poliisi tiedotteessaan. Joensuulaisen 46-vuotiaan miehen epäillään syyllistyneen 18 eri asianomistajaan kohdistuneisiin rikoksiin Tornio-Kolari-alueella 14.–16. maaliskuuta.Poliisin mukaan mies valitsi kohteikseen yleensä lukitsemattomia vanhusten asuntoja, joista hänen epäillään anastaneen lompakoita rahoineen ja pankkikortteineen. Lisäksi miehen epäillään vieneen asunnoista myös muuta omaisuutta.Sen jälkeen hän on soittanut asianomistajille väittäen olevansa poliisi ja kertonut tarvitsevansa pankkikortin tunnusluvun. Tunnuslukuja saatuaan mies on nostanut rahaa asianomistajien tileiltä, poliisi kertoo. Yhden asianomistajan tililtä hänen epäillään nostaneen yli 4 000 euroa.Neljä asianomistajaa oli antanut miehelle tunnuslukunsa, poliisi kertoo. Heidän tileiltään hävisi rahaa 5 380 euroa. Poliisin mukaan pankkikorttien nostorajoitukset estivät suuremmat rahalliset vahingot.Joensuussa kiinni törkeästä varkaudesta 18. maaliskuuta. Hän on ollut siitä lähtien vangittuna. Lisäksi miehen epäillään syyllistyneen Joensuun alueella kuuteen vastaavanlaiseen tekoon. Miehen epäillään syyllistyneen vastaaviin tekoihin myös Ruotsin puolella hänen liikkuessaan Tornio-Kolari-alueella.Poliisin mukaan epäilty pystyttiin yhdistämään tekoihin valvontakameroiden, auton liikkeiden, pankkikortin käyttämisen, hänen hallussaan olleen anastetun omaisuuden, asianomistajien tunnistusrivistöstä tunnistamisen sekä puhelutietojen perusteella.tutkitaan rikosnimikkeillä varkaus, varkauden yritys, maksuvälinepetos, petoksen yritys ja virkavallan anastus. Se on lähetetty syyteharkintaan marraskuun alussa.Poliisi muistuttaa tiedotteessaan, ettei se kysele ihmisiltä pankkikorttien tunnuslukuja tai verkkopankkitunnuksia. Lisäksi poliisi kehottaa pitämään asuntojen ovet lukittuina.