Kotimaa

Käräjäoikeus vangitsi naisen Kangasalan omakotipalosta – epäillään todennäköisin syin kahdesta murhasta

Pirkanmaan

Torstai-iltana

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

käräjäoikeus on vanginnut tänään lauantaina vuonna 1988 syntyneen tamperelaisen naisen kaksi kuolonuhria vaatineesta Kangasalan omakotipalosta. Nainen on vangittu todennäköisin syin epäiltynä kahdesta murhasta, kertoo poliisi tiedotteessaan.Poliisin mukaan rikosnimike perustuu erittäin raakaan ja julmaan tekotapaan. Epäilty ja tulipalossa kuolleet ovat sukulaisia.syttyneessä tulipalossa kuoli vuonna 1954 syntynyt mies ja vuonna 1934 syntynyt nainen loukkaantui. Nainen kuoli perjantaina.Omakotitalo tuhoutui tulipalossa täysin. Poliisi kertoi perjantaina, että epäilty otettiin kiinni muutama tunti palon jälkeen.Poliisi kertoo tiedotteessaan, että sillä on tapahtumien kulusta selkeä käsitys, joka perustuu esitutkintaan sekä epäillyn kertomiin tietoihin.