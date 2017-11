Korkeimman oikeuden tuomari sai 270 000 euron sivutulot vuodessa, maksajaa ei kerrota – ”Vapaa-ajalla teen mieluummin näitä hommia kuin pelaan golfia”

Kotimaa

oikeuden (KKO) tuomari Ari Kantor https://www.hs.fi/haku/?query=ari+kantor sai viime vuonna sivutuloja välimiestehtävästä 270 000 euroa, kertoo Helsingin Sanomien selvitys. Korkeimman oikeuden jäsenen virkapalkka on noin 135 000 euroa vuodessa, joten Kantor sai sivutuloja kaksi kertaa peruspalkkansa verran.Palkan maksaja on salassa pidettävää tietoa, ja välimiesoikeuden ulkopuolella sen saa tietää vain korkeimman oikeuden johto.Erilaisten vähennysten jälkeen Kantorille kertyi verotettavaa ansiotuloa 391 000 euroa vuonna 2016, Helsingin Sanomien Verokoneesta selviää. https://verokone.hs.fi/ Toissa vuonna 2015 hänen verotettavat ansiotulonsa olivat 273 000 euroa, eli tuolloinkin sivutuloja kertyi virkapalkkaa enemmän.saama sivutulo on täysin poikkeuksellinen suomalaisten tuomarien ja muun virkakunnan joukossa. Yksikään suomalainen virkamies ei ole saanut lähellekään liki 400 000 euron ansiotuloja kuten tuomari Kantor.Esimerkiksi korkeimman oikeuden presidentin Timo Eskon https://www.hs.fi/haku/?query=timo+eskon verotettava ansiotulo oli viime vuonna 154 000 euroa.Lähimmäksi Kantorin ansiotuloja pääsivät virkakunnassa Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen https://www.hs.fi/haku/?query=erkki+liikanen (273 000 euroa) ja Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen https://www.hs.fi/haku/?query=anneli+tuominen (189 000 euroa). Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki https://www.hs.fi/haku/?query=martti+hetemaki sai viime vuonna ansiotuloja 164 000 euroa.Miten on mahdollista, että Suomen ylintä tuomiovaltaa käyttävä tuomari voi ansaita kaksi kertaa virkapalkkansa verran sivutuloja? Ja kuka nuo sivutulot on maksanut?oikeuden sivutoimiluparekisteri kertoo, että Ari Kantor on saanut sivutoimiluvan vuonna 2015 ja uudelleen vuonna 2017. Luvan mukaan hän saa KKO:n tuomarintyön lisäksi hoitaa välimiestehtävää.Välimiestehtävä liittyy siihen, että yleensä suuret yritykset käyvät riitansa julkisuudelta piilossa niin sanotussa välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyn osapuolet, lopputulos ja tarkka aihekin ovat salaisia.Yritykset maksavat välimiestuomarien palkkion. Yleensä maksajaksi joutuu hävinnyt osapuoli.kertoo, että hän sai viime vuonna yhden 270 000 euron palkkion välimiesoikeuden puheenjohtajan tehtävästä. KKO:n sivutoimirekisterin mukaan aiheena oli ”toimitussopimusta ja siihen perustuvia korvausvaatimuksia koskeva riita-asia”.”Kysymyksessä oli kansainvälinen välimiesmenettely, jossa oli kotimaisia ja ulkomaisia asianosaisia ja välimiehiä. Kieli oli englanti. En voi siitä tämän enempää valitettavasti kertoa, koska minulla on salassapitovelvollisuus yksityiskohdista”, Kantor sanoo.Välimiespalkkio määräytyi Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaan.”Heidän nettisivuillaan on taulukko, johon syötetään riidan euromääräinen intressi. Sieltä sitten tulee haarukka palkkiolle”, Kantor selvittää.tarkoittaa riidan euromääräistä arvoa eli sitä, kuinka suuresta summasta yritykset riitelevät. Jotta sivun laskurilla pääsee https://arbitration.fi/fi/valimiesmenettely/valimiesmenettelyn-kustannukset/laskuri-2/ lähellekään 270 000 euron välimiespalkkiota, riidan arvon pitää olla yli 100 miljoonaa euroa.Riidelleet yritykset maksoivat Kantorin lisäksi kahdelle muulle välimiestuomarille, jotka olivat välimiesoikeuden rivijäseniä.”Riidan suuruus on perusta, minkä lisäksi käytetty aika sekä riidan vaikeusaste vaikuttavat lopulliseen palkkioon”, Kantor kertoo.ei näe ongelmaa siinä, että palkkion maksaja on salainen eikä tietoa kerrota julkisuuteen. Nyt yleisö ei voi valvoa sitä, onko Kantor KKO:n tuomarina päättämässä samoihin yrityksiin liittyvissä oikeudenkäynneissä.Ongelma liittyy kaikkien muidenkin tuomarien hoitamiin välimiestehtäviin.”Korkein oikeus saa kuitenkin tietää riidan osapuolet”, Kantor perustelee.Hänen mukaansa korruptiivista tai riippuvuussuhdetta maksajaan ei pääse syntymään senkään vuoksi, että KKO:n tuomarit toimivat joko ainoana välimiehenä tai välimiesoikeuden puheenjohtajana. Riidan osapuoli ei enää yksin nimeä tuomaria välimiesoikeuden jäseneksi.ei myöskään katso, että korkeimmassa oikeudessa olisi liian vähän töitä, mikä mahdollistaisi runsaiden sivutulojen hankkimisen. Kantor on hoitanut virkansa ohella yhtä välimiestehtävää vuosittain sen jälkeen, kun hän aloitti korkeimmassa oikeudessa vuonna 2010.”Kyse on vain siitä, miten käytän vapaa-aikaani ja vuosilomaani. Jos teen mieluummin näitä hommia kuin pelaan golfia, niin se on kai sitten oma valintani”, Kantor sanoo.Hän muistuttaa, että KKO:n sisäisen ohjeistuksen mukaan tuomari saa osallistua vain yhteen välimiesoikeudenkäyntiin kerrallaan. Kuudella eli joka kolmannella korkeimman oikeuden 18 jäsenestä oli lupa välimiestehtävän hoitamiseen viime vuonna.kertoo ilmoittaneensa välimiespalkkionsa suuruuden korkeimman oikeuden hallintoon. Palkkiosummaa 270 000 euroa ei kuitenkaan ollut tällä viikolla näkyvissä KKO:n sivutoimirekisterissä eikä oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämässä tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisterissä https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/karajaoikeus-rekisterit?p_auth=vMlfvLlE&p_p_id=sisihakusovellus_WAR_sisihakusovellus&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3 Rekisteriselosteen mukaan ”sivutoimiluvista saadut palkkiot on ilmoitettava, mikäli ne ylittävät 10 000 euroa vuodessa, jolloin ne näkyvät myös julkisessa hakusovelluksessa”.Kantorin mukaan kyse on viiveestä.”Tämä on vielä siirtymävaiheessa niin, että siellä näkyy nykyiset sivutoimiluvat, mutta niistä tulevia tuloja ei vielä näy. Tulevaisuudessa nämä sitten kohtaavat ja summat näkyvät rekisterissä.”Oikeusrekisterikeskuksen mukaan tuomarit saavat kyllä ilmoittaa jo vuoden 2016 sivutulonsa, mutta pakollista se on vasta vuoden 2017 osalta.Kantorin mukaan laissa on pyritty niin suureen läpinäkyvyyteen kuin mahdollista.”Tämä [systeemi] on kyllä tehty hyvin läpinäkyväksi”, Kantor sanoo.oikeuden presidentti Timo Esko sanoo, että lehdissä on säännöllisesti keskusteltu siitä, miten tuomarin sivutoimen palkkio voi joskus jopa ylittää vuosipalkan.Hän muistuttaa, että KKO myöntää luvan sivutoimiin aina etukäteen, jolloin palkkioiden tasosta ei ole tietoa.”Sitten nämä palkkiot usein määräytyvät jonkun välimiesoikeusinstituution taulukoiden mukaan. Eihän korkein oikeus lähde näitä tarkastelemaan emmekä me voi näitä ohjeistaakaan”, Esko sanoo.miltä näyttää se, että korkeimman oikeuden jäsen saa kaksi kertaa virkapalkkansa verran sivutuloja vuodessa?”Näyttää siltä, että kysymyksessä on hyvätuloinen henkilö.”Eskon mukaan tällaisen tuomarin moraalia ei voi kyseenalaistaa, kun ”hän varmaankin on hakenut sivutoimiluvan ja hoitanut vain yhtä välimiestehtävää kerrallaan”.myöntää, että tuomarin toiminnan pitää olla riippumatonta ja näyttää siltä.”Tästä asiasta keskusteltiin paljon 2010-luvun alussa ja korkeimman oikeuden sivutoimiohjeistusta korjattiin. Tuolloin väitettiin, että välimiespalkkiota maksamalla vaikutetaan ratkaisun sisältöön, jos välimiestehtävässä ollut tuomari myöhemmin käsittelee välimiespalkkion maksajan asiaa oikeudessa.”Eskon mukaan jääviyttä ei kuitenkaan synny.”Jos ajatellaan vaikka jotakin suomalaista pankkia, niin tuomarilla ei ole sinänsä estettä käsitellä KKO:ssa pankkiin liittyvää juttua, vaikka hän on aiemmin ratkaissut välimiehenä jonkin muun pankkiin liittyvän asian. Toki jääviyttä pitää harkita tapaus tapaukselta.”uutta tuomioistuinlakia synnytettiin, esillä oli kysymys siitä, voiko tuomarille välimiespalkkion maksaneen tahon nimi jäädä yleisöltä piiloon. Vuoden 2017 alussa voimaan tulleessa laissa lukee, että nimet jäävät salaisiksi.”Kun tähän on lainsäädännössä päädytty, niin ei siihen voi mitään sanoa.”

Eli se, mikä on laillista, on myös sopivaa?