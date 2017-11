Kotimaa

Isänpäivää vietetään lämpimän sateisessa säässä

Sunnuntaina

Maanantaina

Euroopassa

sateisinta on idässä ja maan keskivaiheilla, Lapin lumisade liikkuu luoteeseen.Idän vesisade ulottuu myös pääkaupunkiseudulle.Kaikkiaan isänpäivä sujuu lämpöasteissa.Lännessä sää muuttuu poutaisemmaksi ja pilvipeite rakoilee paikoin. Idässä sataa vettä.Pohjoisessa sateisinta on Lapissa, missä lumisadealue liikkuu luoteeseen.Yön kuluessa vesi- ja lumisateita tulee maan keskivaiheilla, jokunen kuuro voi tulla myös etelässä.Lappiin leviää idästä uusi lumisade. Idässä ja maan keskivaiheilla tulee vielä jokunen räntäkuuro, poutaisinta on lounaassa.Luoteesta virtaa Suomeen kylmempää ilmaa.selvästi sateisinta on Alppien pohjois- ja luoteispuolella. Brittein saarille ja Keski-Eurooppaan virtaa luoteesta kylmempää ilmaa.