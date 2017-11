Rikkaita turisteja houkutellaan Suomeen lasisilla iglumajoilla, hinta jopa 700 euroa yöltä – ”Olisi tänne Suomestakin asiakkaita, mutta ulkomaalaiset varaavat ne pari vuotta etukäteen”

Kotimaa

Rikkaita turisteja houkutellaan Suomeen lasisilla iglumajoilla, hinta jopa 700 euroa yöltä – ”Olisi tänne Suom

Suomessa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jotta ulos näkisi, lumi pitää sulattaa.

Ilmiö

Suomen

HS yöpyi

Suomessa