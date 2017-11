Poliisi ajoi takaa kultasepänliikkeeseen murtautuneita miehiä Tampereella – karkuun juoksevilta miehiltä tippui koruja kadulle

Kotimaa

Poliisi ajoi takaa kultasepänliikkeeseen murtautuneita miehiä Tampereella – karkuun juoksevilta miehiltä tippu

takaa kultasepänliikkeeseen murtautuneita miehiä Tampereen keskustassa varhain sunnuntaiaamuna, kertoo poliisi tiedotteessaan.Poliisin mukaan osoitteessa Hämeenkatu 27 sijaitsevaan kultasepänliikkeeseen oli murtauduttu noin kello 6.20. Poliisi kertoo tavoittaneensa muutamien satojen metrien takaa-ajon jälkeen kaksi miestä, joilla oli kasseissaan varastettuja koruja.Miehet olivat yrittäneet paeta paikalta juosten. Takaa-ajon aikana koruja tippui myös kadulle.Keskustassa tapahtuma-aikaan liikkunut koiranulkoiluttaja oli tehnyt havainnon myös kolmannesta miehestä. Poliisin mukaan on syytä epäillä, että Hämeenkadun ja Näsilinnankadun kulmassa ollut mies liittyy rikokseen.rikoksesta epäillyt miehet ovat ulkomaalaisia. He ovat käyttäneet harmaata BMW 120d -henkilöautoa, joka on Britannian kilvissä. Poliisin mukaan autosta on Tampereella havaintoja jo illan ja yön ajalta.Poliisi tutkii tapausta törkeänä varkautena. Poliisi pyytää kolmannesta miehestä havaintoja tehnyttä koiranulkoiluttajaa ja muita asiasta tietäviä ottamaan yhteyttä puhelimitse numeroon 0295 445 605 tai sähköpostitse vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi.