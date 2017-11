Kotimaa

KHO linjasi uusiksi alaikäisiä koskevat käännytys­käytännöt – Irakilaispojan etu on jäädä Suomeen turvaan, kos

Korkein

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

KHO kumosi

Viranomaisten on

Yksin Suomeen