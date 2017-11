Kotimaa

Poliisi on jatkanut Kotkassa tapahtuneen henki­rikoksen tutkintaa: Kaksi miestä vangittu todennäköisin syin mu

Poliisi on jatkanut Kotkan Helilässä viime torstaina tapahtuneen henkirikoksen tutkintaa. Vuonna 1995 ja 1987 syntyneet miehet on sunnuntaina vangittu todennäköisin syin murhasta epäiltyinä, kertoo poliisi tiedotteessaan.



Torstaina rivitaloasunnosta löytyi surmattuna vuonna 1953 syntynyt kotkalainen mies.



Poliisi otti tapahtumapaikalta kiinni kolme miestä. Lauantaina poliisi vapautti kiinniottamansa vuonna 1997 syntyneen miehen. Poliisin mukaan häntä ei ole tässä vaiheessa syytä epäillä varsinaiseen surmatyöhön osallistumisesta.



Poliisi kertoo tutkivansa tapausta murhana, koska uhri on surmattu erityisen raa’alla ja julmalla tavalla.