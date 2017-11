Luoteesta virtaa kylmempää ilmaa

Kotimaa

maanantaista tulee poutainen ja puolipilvinen tai pilvinen.Lämpötila on ylimmillään kahdesta kolmeen astetta nollan yläpuolella.Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa ja pilvipeite rakoilee varsinkin lännessä päivän kuluessa.Länsirannikolla voi tulla vesi- tai lumikuuroja.Maan keskivaiheilla satelee monin paikoin lunta, runsaiten idässä.Lunta sataa myös Pohjois-Lapissa, paikoin sakeasti.Päivälämpötila on maan keskivaiheilla nollassa, Koillismaalla ja Lapissa on muutama pakkasaste.virtaa luoteesta kylmempää ilmaa.Tiistaina ilmavirtaus kääntyy maan etelä- ja keskiosassa länteen.Lumisateita tulee lähnnä Pohjois-Lapissa ja maan keskivaiheilla.Tiistaina ilmavirtaus on läntinen ja sää maan eteläosassa poutaista ja pilvisyydeltään vaihtelevaa.Maan keskivaiheilla satelee paikoin vähän lunta, Pohjois-Lapissa lumisade voi olla sakeaa.Etelä-Lapin tienoille jää poutaisemman mutta pilvisen sään vyöhyke.leviää lännestä sadealue.Atlantilta ulottuva korkeapaine tuo Espanjaan, Portugaliin ja Ranskaan länsiosaan aurinkoista poutasäätä.Keski-Eurooppaan ja osaan läntistä Eurooppaa on virrannut kylmää ilmaa. Kylmempää ilmaa virtaa hyvin voimakkaan pohjoistuulen myötä myös Välimerelle.Italian tienoilta ulottuu sadealue Itä-Eurooppaan.