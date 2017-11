Kotimaa

Laavulta löytyi kuollut ihminen Inkeroisissa – poliisi kaipaa tietoja

Inkeroisista on löytynyt kuollut ihminen laavulta, kertoo poliisi.



Löytöpaikka on Inkeroisten keskustasta lähtevän latupohjan varrella. Kuolleen henkilöllisyydestä ei ole tietoa, ja poliisi kaipaa tietoja asiasta. Inkeroinen sijaitsee Kouvolan eteläosassa.



Paikalta on löytynyt myös naisten punainen Helkama Ainotar -polkupyörä.



Mahdollisista asiaan liittyvistä tiedoista voi ilmoittaa Kaakkois-Suomen poliisin vihjepuhelimeen numeroon 050 447 9574.