Kotimaa

Neljä kuorma-autoa poltettiin Tampereella – poliisi tutkii tapausta törkeänä vahingontekona

Juuri nyt

Sisä-Suomen poliisi tutkii Tampereella neljän kuorma-auton polttamista, kertoo poliisi tiedotteessaan. Poliisin arvion mukaan aiheutetut vahingot nousevat useisiin satoihintuhansiin euroihin.



Kuorma-autot on poltettu maanantain ja tiistain välisenä yönä Nekalassa Ahlmanintiellä sijaitsevan Valion toimipisteen pihalla.



Poliisin mukaan noin kello 1 yöllä alueelta on nähty poistuvan kaksi nuorehkoa miestä. He olivat peittäneet kasvonsa tummalla vaatteella. Toisella oli yllään musta huppari tai takki ja toisella vihreä tai pastellivärinen takki tai huppari. Molemmilla oli käsissään tyhjältä vaikuttaneet vaaleat muovikassit, poliisi kertoo.



Poliisi pyytää miehistä havaintoja alueella liikkuneilta rekka- ja kuorma-autojen kuljettajilta. Tiedot voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen pitkakestoinen.pirkanmaa@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 029 5445 890.