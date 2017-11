Puolustus vastaa Talvivaara-syytteisiin hovioikeudessa: Aiheutuivatko ympäristöongelmat piittaamattomuudesta vai olosuhteiden pakosta?

Kotimaa

Puolustus vastaa Talvivaara-syytteisiin hovioikeudessa: Aiheutuivatko ympäristöongelmat piittaamattomuudesta v

Talvivaaran

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Syytettyinä

Erityishuomion

Puolustus

Vastaajana

Talvivaaran kaivoksella oli ympäristöongelmia alusta saakka – Katso tästä tapahtumien kulku

2004

2008

2008

2009

2010

2011

Maaliskuu 2012

Huhtikuu 2012

Marrasku 2012

Huhtikuu 2013

Joulukuu 2013

Helmikuu 2014

Syyskuu 2014

Marraskuu 2014

Huhtikuu 2015

Elokuu 2015

Elokuu 2015

Syyskuu 2015

Joulukuu 2015

Tammikuu 2016

Huhtikuu 2016

Huhtikuu 2016

Toukokuu 2017

Elokuu 2017

Syyskuu 2017

Lokakuu 2017