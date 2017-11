Onnettomuustutkintakeskus Raaseporin tasoristeyksestä, jossa neljä ihmistä kuoli: Poikkeuksellisen vaarallinen, suljettava välittömästi liikenteeltä

Kotimaa

Onnettomuustutkintakeskus Raaseporin tasoristeyksestä, jossa neljä ihmistä kuoli: Poikkeuksellisen vaarallinen

vaatii Raaseporin turmatasoristeystä välittömästi suljettavaksi. Neljä ihmistä kuoli lokakuun lopulla, kun armeijan miehistönkuljetusajoneuvo jäi risteyksessä junan alle.Onnettomuustutkijoiden mukaan Skogbyn vartioimaton tasoristeys on erityisen vaarallinen esimerkiksi siksi, että rata ja maantie kohtaavat hyvin jyrkässä, 43 asteen kulmassa.Ratateknisten määräysten mukaan kulman on oltava vähintään 58,5 astetta. Yleensä se on 72–90 astetta.autosta radan suuntaan on selvästi huonompi kuin määräykset sallisivat.Kun ajoneuvolla lähestyy tasoristeystä valtatien suuntaan, näkyvyys oikealle turmajunan tulosuuntaan muuttuu. Kahdeksan metriä ennen kiskoja, näkemä on 480 metriä. Näkemäasetuksen mukaan sen pitäisi olla 720 metriä, kun otetaan huomioon junille sallittu 120 kilometrin tuntinopeus alueella.Asetuksen mukaan nykyisellään junat voisivat kulkea alueella 120:n sijasta enintään 80 kilometriä tunnissa.Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan tasoristeyksessä on suuri onnettomuusriski. Uusien onnettomuuksien välttämiseksi risteys pitäisi keskuksen mukaan sulkea liikenteeltä, kunnes sen turvallisuutta on parannettu.Keskus on tehnyt onnettomuusuhasta ilmoituksen Liikenteen turvallisuusvirastolle ja Liikennevirastolle.turman kuolonuhreista kolme oli varusmiehiä ja yksi Karjaalta Hankoon matkanneen junan matkustaja. Lisäksi useita ihmisiä loukkaantui.Turman sattuessa Puolustusvoimien ajoneuvo oli matkalla kohti Syndalenin harjoitusaluetta. Ajoneuvossa oli kahdeksan ihmistä.Uutinen päivittyy.