Kotimaa

Vaasan hätäkeskuksen puhelut siirretty teknisen vian takia Poriin

Vaasan hätäkeskuksen puhelut on teknisen vian takia siirretty toistaiseksi Poriin. Puhelujen yhdistämisessä saattaa ilmetä viivettä.



Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueella kaikki paloasemat Kannuksen Eskolan asemaa lukuun ottamatta on toistaiseksi miehitetty.



Jos hätänumero 112 ei vastaa, on hakeuduttava paloasemalle tai soitettava numeroon 040 735 2911.