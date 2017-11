Jari Aarniota ja rikolliskumppaniksi syytettyä Keijo Vilhusta kuullaan hovioikeudessa – HS seuraa istuntoa hetki hetkeltä

Kotimaa

Jari Aarniota ja rikolliskumppaniksi syytettyä Keijo Vilhusta kuullaan hovioikeudessa – HS seuraa istuntoa het

Törkeistä

Torstain

Syyttäjä ottaa puheeksi avaimen, joka Aarnion hallusta takavarikoitiin kiinnioton yhteydessä. Avainipussa oli muun muassa kulkulupa, jonka käytöstä on lisätutkinnassa saatu uutta tietoa. Aarnio on kiistänyt, että avainnippu kuuluisi hänelle. Aarnion mukaan kyse oli yhteiskäytössä olleesta "voima-avaimesta", koska samassa nipussa oli kulkulupia sekä avain erääseen tilaan huumepoliisin käyttämissä tiloissa.



Syyttäjä Pihla Keto-Huovinen aloittaa kysymykset. Hän kysyy ensin tarkennuksia tilastotietoihin, joita Aarnio kertoi tiistain kuulemisessa.



Aarnio saapui juuri äsken saliin ja asettui todistajanpöydän ääreen. Olemme valmiita aloittamaan.



Tänään kyselyvuoro on siis syyttäjillä. Teemana ovat Pasilan miehen kännykät. Keskeinen kysymys on, kenellä kännykät ovat olleet - Aarniolla vai alaisilla - ja mihin tarkoitukseen niitä on käytetty. Olemme nyt salissa, ja odottelemme Jari Aarnion saapumista.



Tervetuloa seuraamaan Jari Aarnion kuulemista Helsingin hovioikeudesta. Odotamme vielä käytävällä, että puheenjohtaja huutaa jutun sisään.