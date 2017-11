Hollannista lähetettiin Suomeen postin kautta muuntohuumeita, ekstaasia, kokaiinia ja amfetamiinia – Suomen tulli auttoi paljastamaan hollantilaisen huumeorganisaation

Kotimaa

tulli on tutkinut yhdessä Hollannin poliisin kanssa huumeorganisaatiota, joka lähetti huumeita Hollannista Suomeen.Tullin tiedotteen mukaan huumeita tuli Suomen yli sadassa posti- ja pikakuriirilähetyksessä. Tulli arvioi, että takavarikoitujen huumeiden arvo katukaupassa olisi ollut yli 400 000 euroa.lähti liikkeelle, kun tulli takavarikoi alkukesästä 2017 useita saman henkilön lähettämiä, huumeita sisältäneitä postilähetyksiä.Niistä takavarikoitiin yhteensä yli 1 300 grammaa alfa-PVP:ta, noin 9 500 ekstaasitablettia, noin 100 grammaa kokaiinia ja noin 200 grammaa amfetamiinia.Huumeiden tilaamiseen oli käytetty tor-verkkoa ja osa niistä maksettu bitcoin-virtuaalivaluutalla.hollannin viranomaiset käynnistivät operaation tullin tietojen perusteella.Hollannissa otettiin kiinni seitsemän ihmistä. Takavarikkoon jäi 67 000 ekstaasitablettia, noin 230 grammaa kokaiinia ja noin 700 grammaa MDMA-jauhetta.Suomessa on tutkinnan aikana ollut vangittuina yli kymmenen ihmistä. Yhteensä vyyhdissä on epäiltyinä lähes sata ihmistä Suomesta, Hollannista ja Saksasta.