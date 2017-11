Kotimaa

Kolmevuotiaan murhatapauksen vangitsemisistunto alkoi Porvoossa – epäilty levitteli salissa käsiään

Oman

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Miehen

kolmevuotiaan lapsensa henkirikoksesta epäillyn 38-vuotiaan miehen vangitsemisistunto alkoi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Porvoossa torstaina kello 15. Istunto on parhaillaan käynnissä.Epäilty peitteli kasvojaan osan aikaa, kun viestimien kuvaajat olivat oikeussalissa ennen istunnon alkamista. Välillä hän nousi seisomaan, levitti kätensä ja paljasti kasvonsa kameroille.Poliisi vaatii miestä vangittavaksi murhasta epäiltynä. Hänet otettiin kiinni maanantaina.Sekä poliisi että epäilty itse esittivät, että vangitsemisistunto käydään yleisöltä suljettujen ovien takana. Käräjäoikeus myöntyi pyyntöön.epäillään puukottaneen lastaan kuolettavasti Porvoon lyseon leikkipuistossa maanantaiaamuna. Lapsi kuoli sairaalassa.Poliisin mukaan mies oli ottanut ennen tekoa lapsen haltuunsa sieppaamalla. Mies ja lapsen äiti ovat riidelleet lapsen huoltajuudesta.Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi äidin lapsen yksinhuoltajaksi syyskuussa. Oikeuden mukaan lapsen turvallisuudesta oli perusteltua huolta.Epäilty on 38-vuotias Ranskan kansalainen, joka on asunut Suomessa.