Kurkista historiaan hakusanalla HS:n Aikakoneessa – Tietokone­virustutkija Mikko Hyppönen paljastaa, minkä 1990-luvun viruksen nikkari jäi paljastumatta Tietokonevirusten pelko levisi Suomessa 1990-luvulla, ja Mikko Hyppönen kommentoi ongelmaa HS:ssä nuorena järjestelmäasiantuntijana. Uutinen on luettavissa HS:n Aikakoneesta, johon on nyt avattu hakutoiminto. Välillä vuosien varrella on pelätty myös usb-tikkuja, Hyppönen muistaa.