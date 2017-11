Kotimaa

Perjantaina sataa lunta ja vettä – tuulikin on voimakasta

Myös muualle Etelä-Suomeen leviää vesisade aamulla ja aamupäivällä. Iltapäivällä lounaassa sää on poutainen ja muuttuu selkeämmäksi. Illaksi poutaantuu myös muualla. Tuuli on puuskaista.



Keski- ja Pohjois-Suomeen leviää myös sade lännestä. Vain Lapin pohjoisosassa on poutaa. Sateet tulevat lumena Koillismaalla ja Etelä-Lapissa. Etelämpänä ne ovat aluksi vettä ja räntää. Tuuli on puuskaista.