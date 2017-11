Kirkas valopallo jyrisi Lapin taivaalla – ”Kuulin useita räjähdyksiä, se oli kuin räjähdyssarja”, kertoo Inarin palopäällikkö

Kotimaa

Kirkas valopallo jyrisi Lapin taivaalla – ”Kuulin useita räjähdyksiä, se oli kuin räjähdyssarja”, kertoo Inari

Näitkö valoilmiön? Ota yhteyttä HS:n toimitukseen osoitteeseen hs.online@hs.fi ja lähetä kuva tai video numeroon 17181 tai tästä linkistä https://www.hs.fi/metro/laheta-kuva/ .

Lapin

Havaintoja

”Yhtäkkiä olohuoneen ikkunassa näkyi valtava valoilmiö.”

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pelastuslaitokselle

Inarin

Ilmeisesti

Korjaus kello 20.23: Meteoriitti korjattu uutisessa meteoriksi.