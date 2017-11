”Aarnio on tullut paikalla virka-autolla, ja mä olen mennyt sinne autoon” – HS seuraa hetki hetkeltä, mitä entinen rikollispomo Vilhunen kertoo suhteestaan huumepoliisiin

Kotimaa

Nyt kysymyksiä esittää Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi. Leppiniemi kysyy, onko Vilhunen ollut yhteydessä "Pasilan rikostiedusteluun", kuten hän on aiemmin kertonut. Vilhunen vahvistaa tämän. Hän tarkentaa, että hänellä oli vain yhdet puhelimet. Leppiniemi kysyy, mistä Vilhunen tiesi, että viestittelijä oli Aarnio. "Ei sitä tiedäkään", Vilhunen sanoo. Vilhunen ei halua vastata julkisesti siihen, onko hän tavannut muitakin poliiseja kuin Aarniota. Jaa



Joskus tapaamiset sovittiin etukäteen, joskus on tullut tekstiviesti, Vilhunen sanoo. Hän sanoo menneensä tapaamisilla istumaan Aarnion autoon. Aarnio on ollut autossa yksin. "Aarnio on tullut paikalla virka-autolla, ja mä olen mennyt sinne autoon", hän kertoo. Jaa



Vilhunen kertoo ostaneensa itse puhelimet, joilla hän piti yhteyttä Aarnioon. Jaa



Viesteissä käytettiin koodeja. Aarnio käytti koodinimiä, mm. Hiljanen, kertoo Vilhunen. Jaa



Kyselyvuoro siirtyy syyttäjille. Vilhunen kertoo tavanneensa Aarnion ainakin kerran Trevocin asioihin liittyen. Hänen mukaansa tapaamisia on voinut olla muitakin. Vilhunen vahvistaa tavanneensa Aarniota ainakin Pasilan ratapihalla. Hän sanoo kertoneensa asioista aiemmin oikein. Silloin hän maininnut muutamia muitakin paikkoja. Jaa



Vilhusen mukaan Aarnion kanssa oli kaikenlaisia yhteyksiä Trevocin takia. Vilhunen kertoo sopineensa asiakirjojen sisällöistä Aarnion kanssa tekstiviestein. Yhteen asiakirjaan saatettiin tarvita kymmeniä viestejä. Jaa



Vilhunen vahvistaa, että hänellä on ollut hallussaan puhelimia, joilla on pidetty yhteyttä Pasilan mieheen. Keneen olet mieltänyt olleesi yhteydessä? "Aarnioon", Vilhunen vastaa. Vilhunen ei ole havainnut ristiriitaisuuksia teletiedoissa. Toisin sanoen hänen omat muistikuvansa vastaavat teletietoja. Puhelimet eivät ole olleet muiden henkilöiden käytössä, Vilhunen sanoo. Jaa



Fredman myös korjaa, että viestejä Vilhusen ja Aarnion välillä on ollut 2011-2012 noin vuoden aikana noin 800. Syyttäjän mukaan viestejä on ollut noin 1550. Jaa



Vilhusen asianajaja Markku Fredman esittää ensin pari kirjallista todistetta. Ensin hän näyttää Trevoc-tuomiota. Siinä syytteet Vilhusta vastaan hylättiin, mutta Aarnio tuomittiin hovioikeudessa kolmeksi vuodeksi vankeuteen. Fredman kiinnittää huomiota siihen, että Vilhunen toimitti Trevoc-jutussa asiakirjoja Aarnion ja Vilhusen siskon välillä. Siskoa käytettiin bulvaanina järjestelyissä, joissa hankittiin rahoitusta Trevocille. "Nimenomaan Aarnio on välittänyt asiakirjoja edestakaisin", Fredman sanoo. Todisteella on tarkoitus osoittaa, että Vilhusen ja Aarnion välinen yhteydenpito on ainakin osittain liittynyt Trevociin. Jaa



Olemme päässeet saliin, ja istunto on alkamassa. Jari Aarnio on itsekin paikalla seuraamassa Vilhusen kuulemista. Jaa



Tervetuloa taas seuraamaan Aarnio-oikeudenkäyntiä Helsingin hovioikeudesta. Ohjelmassa on tänään kaksi kuulemista. Ensin kuullaan Jari Aarnion rikoskumppaniksi syytettyä entistä jengipomoa Keijo Vilhusta. Hänen jälkeensä vuorossa on Aarnion alainen, entinen rikosylikonstaapeli. Pääsemme saliin hetken kuluttua. Jaa