Lidl vetää takaisin erän hanhenrinta­pakastetta salmonella­löydön vuoksi

Lidl järjestää takaisinvedon 900 gramman Glenfell-hanhenrinta­pakaste-erästä ja on poistanut tuotteen myynnistä.Tuote-erästä on omavalvonnassa otetussa näytteessä todettu salmonellaa, kertoo Lidl tiedotteessaan.Takaisinveto koskee vain tuote-erää, jonka parasta ennen -päiväys on 31.3.2019.on ollut myynnissä 85 Lidlin myymälässä eteläisen Suomen alueella Pori–Tampere–Lappeenranta-linjan eteläpuolella.Asiakkaat voivat palauttaa tuotteen lähimpään Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.