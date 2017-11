Kotimaa

Etelään vettä ja pohjoiseen lunta

Maan eteläosaan leviää etelästä paikallisia vesisateita. Päivälämpötila on kahdesta viiteen astetta.



Maan keskiosassa on päivällä poutaa, mutta pilvisyys lisääntyy. Illalla voi sataa lunta.



Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Lapin yllä on lumisadealue. Illalla lunta sataa enää Etelä-Lapin tienoilla. Keski- ja Pohjois-Lapissa on poutaa ja pilvipeite rakoilee paikoin.