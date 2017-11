Kotimaa

Päin punaisia ajanut mies törmäsi naiseen suojatiellä Raumalla – pakeni turmapaikalta

loukkaantui vakavasti liikenneonnettomuudessa Raumalla lauantaina iltapäivällä.Poliisi epäilee raumalaisen vuonna 1998 syntyneen miehen ajaneen suurella ylinopeudella päin punaisia liikennevaloja polkupyörällä suojatietä ylittämässä olleen naisen päälle.Turma tapahtui Karjalankadun ja Nortamonkadun risteyksessä hieman ennen kello kahta.pitkin Karjalankatua kohti satamaa. Törmättyään naiseen autoilija poistui paikalta pysähtymättä. Poliisi tavoitti hänet noin puoli tuntia myöhemmin miehen kotoa Raumalta.Auto on nyt poliisin hallussa ja epäilty on otettu kiinni. Hän on kuulustelussa myöntänyt yliajon.Turman uhri on vuonna 1959 syntynyt nainen. Hänet kuljetettiin Medihelin kyydissä sairaalaan. Hänen tilansa on vakava.Poliisi epäilee miestä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta.