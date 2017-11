Kotimaa

Sunnuntaina sää on sateinen

Pääkaupunkiseudulla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Maan

Maanantaina

Keski-Euroopassa

päivästä tulee pilvinen ja ajoittain sataa vettä. Illalla räntäsateen mahdollisuus kasvaa sisämaan puolella.Lämpötila on ylimmillään +4 asteen tuntumassa.Maan eteläosassa sataa monin paikoin vettä päivän kuluessa. Illalla sateet muuttuvat laajalti lumisempaan olomuotoon, lähinnä rannikolla tulee vielä paikoin vettä.Matalapaine tuo sateita myös maan keski- ja pohjoisosaan. Iltapäivällä sateet painottuvat länteen ja Pohjois-Pohjanmaalle.keskiosassa sataa vettä ja räntää. Pohjois-Pohjanmaalla sateet tulevat lumena. Illalla Pohjois-Pohjanmaalta leviää lumisade myös Etelä-Lappiin.Matalapaine tuo Suomeen sateita. Sunnuntaina lumisateet painottuvat maan keskivaiheille, sunnuntaina Etelä- ja Keski-Lappiin. Myös etelämpänä paikalliset sateet muuttuvat laajalti lumisempaan olomutoon.lunta sataa varsinkin Etelä- ja Keski-Lapin tienoilla. Paikallisia lumisateita tulee myös muualla maassa. Etelärannikon on lauhempaa ja sateet tulevat vetenä ja räntänä. Pohjoisimmassa Lapissa on poutaa ja pilvipeite rakoilee.Päivälämpötila on etelässä nollassa tai vähän sen yläpuolella. Pohjoisessa pysytään yhä pakkasen puolella.Matalapaine pysyttelee Fennoskandian yllä.vallitsee kylmä ja puuskainen lännen ja luoteen välinen ilmavirtaus.Korkeapaine tuo Euroopan lounaisosaan ja Välimeren länsiosaan aurinkoista poutasäätä. Espanjassa ja Portugalissa lämpötila kohoaa paikoin 20 asteen yläpuolelle.Välimeren itäosasta Bulgarian ja Romanian yli edelleen pohjoiseen sataa monin paikoin.